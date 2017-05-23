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ПКР готов подтвердить выполнение 59 из 67 пунктов дорожной карты восстановления в МПК

Спорт
23 мая, 14:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Ранее глава МПК Филипп Крэйвен сообщил, что сборная России не выступит на Паралимпийских играх 2018 года, если ПКР к сентябрю не выполнит критерии по восстановлению членства в организации

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Павел Колобков

Павел Колобков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) подготовил информационные материалы и документы по выполнению 59 пунктов дорожной карты восстановления в Международном паралимпийском комитете (МПК) из 67 необходимых. Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

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В понедельник президент МПК Филип Крэйвен сообщил на пресс-конференции, что сборная России не выступит на Паралимпийских играх 2018 года, если ПКР к сентябрю не выполнит критерии по восстановлению членства в организации.

"Начиная с августа 2016 года Минспорт оказывает максимально возможное содействие Паралимпийскому комитету России по восстановлению членства в Международном паралимпийском комитете. Знаю, что в настоящее время ПКР подготовлены информационные материалы и документы по выполнению 59 пунктов дорожной карты из 67 необходимых. Работа по реализации дорожной карты продолжается", - сказал Колобков.

МПК 7 августа приостановил членство ПКР, вследствие чего все российские спортсмены были не допущены до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

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