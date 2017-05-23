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Путин посетил Академию футбольного клуба "Краснодар" и пообщался с юными спортсменами

Спорт
23 мая, 14:58 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 23, мая. /ТАСС

У входа в здание главу государства встретил президент ФК "Краснодар" Сергей Галицкий, вице-премьер Виталий Мутко, а также президент ФИФА Джанни Инфантино

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© Валерий Матыцин/ТАСС, архив

КРАСНОДАР, 23 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Краснодарский край посетил одну из крупнейших детских спортивных школ Европы - Академию футбольного клуба "Краснодар".

У входа в здание главу государства встретил президент ФК "Краснодар" Сергей Галицкий, вице-премьер Виталий Мутко, а также президент ФИФА Джанни Инфантино. Вместе с ними президент осмотрел помещения школы, а также пообщался с воспитанниками.

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Детская спортивная школа при футбольном клубе "Краснодар" была создана в 2008 году. Сегодня она является одной из крупнейших в Европе и всем мире детской футбольной школой. В ее состав входят 25 филиалов: 9 расположены в Краснодаре и 14 - в населенных пунктах края. В настоящее время здесь идет работа с командами десяти возрастов, и каждый год продолжается набор младших команд.

В распоряжении воспитанников школы имеются несколько манежей с искусственной травой для занятий в холодное время года, 20 полноразмерных полей с натуральным газоном, а также 5 - с синтетическим.

В спортивном арсенале есть не имеющий аналогов в России тренажер, разработанный компанией "Спорт автоматика" и произведенный резидентом новосибирского технопарка "Академпарк". Роботизированный тренировочный комплекс для футболистов FootBot занимает целую спортивную площадку. Он представляет собой квадратный манеж размером 16 на 16 метров с расположенными по четырем сторонам пушками для подачи мячей. Задача игрока - принять и отправить мячи, летящие с разной интенсивностью и скоростью (до 100 км/ч), в обозначенную цветом мишень.

Главный корпус Академии разделен на две части - образовательную и спортивную. Первая представляет собой полноценную общеобразовательную школу, оснащенную самым современным оборудованием. Обучение в ней проходят ребята с 6 по 11 класс. Здесь же расположены столовая, актовый зал, а также гостиничные номера для приезжающих родителей.

Спортивная часть включает в себя медико- восстановительный центр, бассейн, сауны, тренажерный и спортивный залы, а также зал для прыжков на батуте. Проживают воспитанники Академии в десяти современных коттеджах. рассчитанных на 34 человека каждый. Внутри Академии проводятся всевозможные футбольные турниры, в которых соперничают команды различных филиалов одного возраста. Кроме того команды Академии принимают участие во всех всероссийских соревнованиях и престижных международных детско-юношеских турнирах, а также выезжают за рубеж для проведения товарищеских матчей с представителями сильнейших детских академий других стран.

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