Глава ФИФА благодарен россиянам за развитие футбола в мире

КРАСНОДАР, 23 мая. /ТАСС/. У руководителей ФИФА нет сомнений в том, что Россия выполнит все свои обязательства в рамках подготовки к проведению Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Об этом заявил глава этой организации Джанни Инфантино.

"Я всегда был убежден, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства, и сейчас мы видим конкретные факты. Поэтому, если у кого-то и были какие-то сомнения, то теперь результат налицо", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Краснодаре.

Инфантино также поблагодарил российского лидера и всех граждан России за проведенную подготовку. "Я в качестве президента ФИФА, но что намного более важно, в качестве футбольного фаната могу пригласить весь мир приехать в Россию на Кубок конфедераций и чемпионат мира, и открыть для себя эту прекрасную страну", - добавил он.

Он поблагодарил президента России за возможность посетить Краснодар и осмотреть построенные в нем спортивные объекты. "Мне кажется, это один из примеров того, что из себя представляет Россия, и что она делает (для подготовки футбольных турниров). В Краснодаре мы увидели самые современные объекты для развития футбола. Это не только красивый стадион, но и вся территория, школа, где дети могут учиться (Академия футбольного клуба "Краснодар" ), спортивные сооружения", - сказал глава ФИФА.

Вместе с тем он отметил, что Краснодар - это лишь один из многих примеров современных спортивных объектов, возведенных по всей России в рамках подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира. "И важно, чтобы мир знал, что Россия делает для развития футбола, причем не только для себя, но и для всего мира", - сказал он.