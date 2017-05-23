Ущерб стадиону "Арсенала" по итогам матча со "Спартаком" составил около 1 млн рублей

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Болельщики московского футбольного клуба "Спартак", выбежавшие на поле после окончания матча чемпионата России с тульским "Арсеналом", нанесли ущерб стадиону в Туле в размере около 1 миллиона рублей. Об этом в своем Twitter сообщил пресс-атташе клуба Евгений Овсянников.
Он добавил, что подсчет ущерба еще продолжается. Также Овсянников отметил, что газон будет готов к ответном матчу за право выступить в премьер-лиге в следующем сезоне с красноярским "Енисеем". Встреча в Туле состоится 28 мая.
Более тысячи болельщиков "Спартака" прорвались на поле после завершения выездного матча заключительного 30-го тура чемпионата России с "Арсеналом". Фанаты разобрали футбольные ворота и растащили сетку на сувениры. Позднее 29 человек были привлечены к административной ответственности из-за произошедшего на стадионе. Также болельщики вырвали несколько десятков кресел на трибуне.
"Арсенал" финишировал на 14-м месте в чемпионате. "Спартак" стал чемпионом России впервые с 2001 года.
#Тула Сумма ущерба после вандалов - прибл. 1 млн руб, подсчет ведется. Но газон к матчу 28 мая @pfc_arsenal vs @FCEnisey будет в порядке. pic.twitter.com/jphRVlTFQY— Евгений Овсянников (@gekasport) 23 мая 2017 г.