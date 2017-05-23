Строители стадиона ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону завершили монтаж мембраны кровли

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. В Ростове-на-Дону строители завершили монтаж мембраны кровли стадиона чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в России Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу генерального проектировщика и заказчика (застройщика) стадиона ФГУП "Спорт-Ин".
Общая площадь покрытия составляет чуть меньше 50 тысяч квадратных метров. Архитектурный образ "Ростов-Арены" сформирован овальной сферой с кровлей волнообразного очертания, накрывающей пространство четырех трибун вокруг футбольного поля. Покрытие над трибунами представляет собой замкнутую конструкцию с прямоугольным вырезом над футбольным полем. Покрытие имеет две оси симметрии.
Благодаря контрасту с прямолинейными архитектурными формами зданий близлежащих функциональных зон и плоскостной ландшафтной организации земельного участка стадион становится выразительной архитектурной доминантой всей левобережной части города.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.
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