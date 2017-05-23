Бойцы Хирамагомедовы получили штраф около 4 тысяч рублей за избиение Габдуллина

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бойцы Гаджимурад и Гамзат Хирамагомедовы оштрафованы на сумму более 20 тыс. тенге (4 тысячи рублей) за избиение вице- президента Союза ММА России Радмира Габдуллина. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ДВД Астаны София Колышбекова.

"Был вызов, потерпевший отказался писать заявление, - сказала Колышбекова. - Тем не менее, был составлен административный протокол по факту мелкого хулиганства административного кодекса Республики Казахстан. Каждому было вынесено административное наказание в виде штрафа более 20 тысяч тенге".

Боец смешанных единоборств (ММА) Гаджимурад Хирамагомедов, выступающий в весовой категории до 77,1 кг, проиграл в Астане Георгию Кичигину раздельным решением судей в бою за титул чемпиона Fight Nights. После поединка боец выразил несогласие с итоговым результатом поединка и пришел в номер гостиницы к Габдуллину вместе со своим братом, в ходе обсуждения он нанес удар функционеру, в результате которого Габдуллин получил двойной перелом челюсти и сотрясение мозга. Глава бойцовского клуба "Крепость" Магомед Кадиев сообщил ТАСС, что на Хирамагомедова в Астане было заведено административное дело. Уже по прилету в Москву Габдуллин был экстренно госпитализирован.

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко взял ситуацию с вице-президентом организации под личный контроль и заявил, что действия Хирамагомедовых не должны оставаться безнаказанными.