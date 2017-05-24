Золотой автогол и первый триумф Моуринью: лучшие финалы Лиги Европы

В среду в Стокгольме состоится финал футбольной Лиги Европы, в котором голландский "Аякс" сыграет с английским "Манчестер Юнайтед". ТАСС вспоминает самые запоминающиеся финалы в истории турнира, который ранее назывался Кубком ярмарок и Кубком УЕФА.

Кубок УЕФА 2000/01

Ливерпуль (Англия) — Алавес (Испания) — 5:4

Голы: Баббель, 3 (1:0). Джеррард, 16 (2:0); Иван Алонсо, 26 (2:1); Макаллистер, 40 — с пенальти (3:1); Хави Морено, 47 (3:2); Хави Морено, 49 (3:3); Фаулер, 72 (4:3); Кройф, 88 (4:4); Хели, 116 — в свои ворота (5:4)

YouTube/UEFA.tv

Финал Лиги чемпионов 2005 года, в котором "Ливерпуль" отыгрался с 0:3 и выиграл в серии послематчевых пенальти у "Милана", считается величайшим матчем в истории футбола. А за четыре года до этого английский клуб провел не менее феерический финал в Кубке УЕФА, определенно лучший в истории турнира.

УЕФА только-только провел реформу еврокубков, и у середняков из ведущих чемпионатов появился шанс проявить себя в Европе, чем скромный "Алавес" и воспользовался.

"Ливерпуль" весь матч выходил вперед, забивали и стар и млад — 20-летний Стивен Джеррард и 36-летний Гари Макаллистер. "Алавес" героически отыгрывался, и за минуту до окончания основного времени сын легендарного Йохана Кройфа Хорди сделал счет 4:4.

Все решилось на 117 минуте, когда защитник басков Гели головой срезал мяч в собственные ворота. В то время действовало правило "золотого гола", что сделало развязку дортмундского триллера еще более драматичной.

Кубок УЕФА 2002/03

Селтик (Шотландия) — Порту (Португалия) — 2:3 (доп. вр.)

Голы: Дерлей, 45 (0:1); Ларссон, 47 (1:1); Аленичев, 54 (1:2); Ларссон, 57 (2:2); Дерлей, 115 (2:3)

YouTube/UEFA.tv

80 тысяч болельщиков "Селтика" приехали в Севилью (разумеется, на стадион не попала и половина из них), чтобы увидеть первый европейский триумф своей команды с 1967 года. Но на пути шотландцев встал "Порту" во главе с молодым и амбициозным тренером Жозе Моуринью, который именно той победой заявил о себе на всю Европу.

Все четыре гола основного времени уместились в короткий отрезок на стыке таймов. Причем россиянин Дмитрий Аленичев не только забил сам, но и принял непосредственное участие в первом мяче португальцев.

"Селтик" дважды отыгрывался благодаря голам знаменитого шведа Хенрика Ларссона. Победу "Порту" принес бразильский форвард Дерлей, позже выступавший за московское "Динамо".

На следующий год "Порту" фактически тем же составом выиграл Лигу чемпионов, а Моуринью сделал карьеру одного из самых успешных тренеров последних двух десятков лет. В среду португалец может выиграть свою вторую Лигу Европы, 14 лет спустя.

Кубок УЕФА 2004/05

Спортинг (Португалия) — ЦСКА (Россия) — 1:3

Голы: Рожерио, 29 (1:0); А. Березуцкий, 56 (1:1); Жирков, 65 (1:2); Вагнер Лав, 75 (1:3)

YouTube/UEFA.tv

ЦСКА стал первым российским клубом, завоевавшим еврокубок. Однако не только поэтому тот финал достоин места в рейтингах — сам матч получился ярким и запоминающимся.

Первый тайм остался за "Спортингом", что вылилось в один забитый мяч. Однако после перерыва армейцы преобразились и забили три мяча, причем три голевые передачи сделал лучший игрок того сезона в России Даниэль Карвальо.

Кроме того, ЦСКА стал первым, кому удалось добиться победы в Кубке УЕФА на поле соперника, ведь встреча проходила на домашней арене "Спортинга" "Жозе Алваладе".

Через три года успех армейцев повторил питерский "Зенит", обыгравший в финале шотландский "Рейнджерс" (2:0)

Кубок УЕФА 1987/88

"Эспаньол" (Испания) — "Байер" (Германия) — 3:0

Голы: Лосада, 45 (1:0); Лосада, 56 (2:0); Солер, 49 (3:0).

YouTube/sp1873

"Байер" — "Эспаньол" — 3:0, по пенальти 3:2

Голы: Тита, 57 (1:0); Гетц, 63 (2:1); Ча Бум Кун, 81 (3:0)

"Эспаньол" на протяжении всей своей истории оставался в тени "Барселоны", имея лишь несколько эпизодических возможностей выйти на первый план. Одна из них — финал Кубка УЕФА в 1988 году.

В то время победитель турнира определялся по итогу двух матчей, и в первой домашней встрече "Эспаньол" выиграл со счетом 3:0. Команда Хавьера Клемента, будущего многолетнего главного тренера сборной Испании, сделала серьезную заявку на трофей.

Первый тайм матча в Леверкузене завершился вничью, все шло по сценарию "Эспаньола". Однако после перерыва "Байер" в течение шести минут забил два мяча, а затем и сравнял счет по сумме двух матчей.

В серии послематчевых пенальти испанцы также вели в счете, но три промаха подряд привели к самому обидному поражению в не самой славной истории "Эспаньола".

Лига Европы 2014/15

Днепр (Украина) — Севилья (Испания) — 2:3

Голы: Калинич, 7 (1:0); Крыховяк, 28 (1:1); Бакка, 31 (1:2); Ротань, 44 (2:2); Бакка, 72 (2:3)

YouTube/UEFA.tv

"Севилья" — самая успешная команда в истории Лиги Европы. Причем пять побед испанского клуба в турнире уместились между 2006 и 2016 годами. Четвертый трофей "Севилья" завоевала два года назад, в ярком финале обыграв украинский "Днепр".

Первый тайм получился богатым на события — "Днепр" быстро открыл счет, но уже к середине тайма украинской команде самой пришлось отыгрываться. Героем финала стал колумбийский форвард "Севильи" Карлос Бакка, сделавший дубль. После матча главный тренер "Днепра” Мирон Маркевич справедливо отметил, что "Севилья" опытнее "Днепра", а Бакка получил слишком много свободы.

Та победа стала для "Севильи" второй подряд, но на этом команда Унаи Эмери не остановилась — год спустя в Базеле андалузцы обыграли "Ливерпуль".

Олег Кошелев