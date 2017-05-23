Спортивный директор "Урала": футболист Павлюченко покидает клуб

Смирнов: НОАК готова тестировать спортсменов, впервые пришедших в сборную РоссииСпорт 23 мая, 18:11
Смирнов: реализацию плана по борьбе с допингом должна контролировать независимая комиссияСпорт 23 мая, 18:06
Глава разведуправления Пентагона: США не считают Украину своим союзникомМеждународная панорама 23 мая, 17:57
Василий Титов: Минспорт и Минобрнауки должны разработать единый стандарт спортшколСпорт 23 мая, 17:53
Сотрудники WADA приедут в Москву до 28 мая для оказания поддержки в восстановлении РУСАДАСпорт 23 мая, 17:51
Чернышенко: КХЛ примет непопулярные меры по отношению к клубам с госфинансированиемСпорт 23 мая, 17:49
Челябинский "Прогресс" получил кредит в размере 430 млн руб. при поддержке Корпорации МСПБанк историй успеха 23 мая, 17:47
Обыски в "Гоголь-центре" завершеныПроисшествия 23 мая, 17:46
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфономЭкономика и бизнес 23 мая, 17:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. "Урал" и нападающий Роман Павлюченко не будут продлевать контракт, срок которого истечет 30 июня. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор екатеринбургского футбольного клуба Евгений Алхимов.
Ранее президент "Урала" Григорий Иванов рассказал изданию "Спорт-Экспресс", что 35-летний Павлюченко, видимо, уйдет из "Урала".
"Да, Павлюченко покидает нашу команду", - сказал Алхимов.
Павлюченко перешел в "Урал" в июне 2016 года. В чемпионате России сезона-2016/17 он провел за екатеринбургскую команду 21 матч, забив четыре мяча. В активе Павлюченко 50 матчей и 21 гол за сборную России. В составе национальной команды он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, забив на турнире три мяча.