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Спортивный директор "Урала": футболист Павлюченко покидает клуб

Спорт
23 мая, 16:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Ранее президент "Урала" Григорий Иванов рассказал изданию "Спорт-Экспресс", что 35-летний Павлюченко, видимо, уйдет из "Урала"

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Роман Павлюченко

Роман Павлюченко

© Никита Медведевских/Футбольный клуб "Урал"

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. "Урал" и нападающий Роман Павлюченко не будут продлевать контракт, срок которого истечет 30 июня. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор екатеринбургского футбольного клуба Евгений Алхимов.

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Ранее президент "Урала" Григорий Иванов рассказал изданию "Спорт-Экспресс", что 35-летний Павлюченко, видимо, уйдет из "Урала".

"Да, Павлюченко покидает нашу команду", - сказал Алхимов.

Павлюченко перешел в "Урал" в июне 2016 года. В чемпионате России сезона-2016/17 он провел за екатеринбургскую команду 21 матч, забив четыре мяча. В активе Павлюченко 50 матчей и 21 гол за сборную России. В составе национальной команды он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, забив на турнире три мяча.

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