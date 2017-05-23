Спортивный директор "Урала": футболист Павлюченко покидает клуб

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. "Урал" и нападающий Роман Павлюченко не будут продлевать контракт, срок которого истечет 30 июня. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор екатеринбургского футбольного клуба Евгений Алхимов.

Ранее президент "Урала" Григорий Иванов рассказал изданию "Спорт-Экспресс", что 35-летний Павлюченко, видимо, уйдет из "Урала".

"Да, Павлюченко покидает нашу команду", - сказал Алхимов.

Павлюченко перешел в "Урал" в июне 2016 года. В чемпионате России сезона-2016/17 он провел за екатеринбургскую команду 21 матч, забив четыре мяча. В активе Павлюченко 50 матчей и 21 гол за сборную России. В составе национальной команды он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, забив на турнире три мяча.