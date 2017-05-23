Путин: тенденции мирового спорта требуют пересмотра системы подготовки спортивного резерва

КРАСНОДАР, 23 мая. /ТАСС/. Тенденции мирового спорта и новые вызовы требуют пересмотра системы подготовки спортивного резерва. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.

"Система спортивной подготовки детей и молодежи у нас есть, она складывалась десятилетиями, но современные тенденции мирового спорта, новые возможности науки и технологий, а также новые вызовы диктуют необходимость серьёзного пересмотра сложившихся методик и подходов", - сказал Путин.

Президент отметил, что тема подготовки спортивного резерва связана не только с формированием достойной смены для спорта высших достижений. "Главное - воспитание здорового подрастающего поколения, которое должно разделять ценности активного образа жизни и физической культуры", - указал он.

По словам главы государства, цель властей страны в этом направлении - "обеспечить конкурентоспособность юных атлетов, всего российского спорта, сохранить позиции по очень многим спортивным направлениям". "Прежде всего надо обеспечить непрерывность подготовки спортивного резерва - от секций в школах до спортивных вузов, от дворовых команд до сборных страны", - сказал президент. Он добавил, что программы дополнительного образования и стандарты в спорте должны быть гармонично увязаны и подчинены общим требованиям, представлять собой единый педагогический процесс.

Путин также призвал унифицировать стандарты и принципы спортивной подготовки. "У нас и какие-то ДЮШСР (детско-юношеская школа спортивного резерва), ШОР (школа олимпийского резерва), ДЮШС (детско-юношеская спортивная школа), СШ (спортивная школа), ЦСП (центр спортивной подготовки), ЦОП (центр олимпийской подготовки) - да бог знает чего только нету. Они все занимаются одним и тем же - воспитывают атлетов, и вне зависимости от ведомственной принадлежности должны иметь универсальные названия, понятную систему контроля и, что самое главное, руководствоваться общими федеральными стандартами спортивной подготовки", - заявил президент.

Глава государства потребовал обеспечить подготовку отечественных спортсменов к предстоящим олимпийским играм в регионах, условия которых будут максимально приближены к условиям в местах соревнований.

"Не за горами очередная зимняя Олимпиада, хотел бы заметить, что итоги прошедшего зимнего сезона могли бы быть, мягко говоря, лучше", - сказал глава государства на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.

Путин намерен заслушать доклад о подготовке к Играм в Южной Корее 2018 года и к последующим в Японии и Китае. "Обращаю внимание на регион проведения олимпиад: нужно сделать все, чтобы наши сборные готовились к ним в сходных географических условиях. Кроме того, начать выявлять и поддерживать перспективных атлетов с прицелом на Игры 2024 года", - указал президент.