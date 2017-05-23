Путин посетил краснодарский комплекс тренировочных залов "Чемпион"

КРАСНОДАР, 23 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в Краснодаре посетил комплекс тренировочных залов "Чемпион" перед заседанием совета по развитию физкультуры и спорта.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев показал главе государства макет Многофункционального спортивного комплекса, рассказал, что в комплексе есть залы художественной гимнастики, самбо, борьбы и даже пулевой стрельбы. "Пытаемся достроить бассейн на пять чаш", - сообщил глава региона, отметив, что спорткомплекс предусматривает возможность занятий инвалидов. Он добавил, что власти края пытаются сделать так, чтобы спортивные залы были для детей в пешей доступности. "В районах требуется еще 280 спортивных школ", - пояснил Кондратьев.

Затем Путин осмотрел зал спортивной гимнастики. В ходе посещения комплекса его сопровождали министр спорта Павел Колобков, президент Федерации гимнастики Василий Титов, а также вице-премьер Виталий Мутко. Президент посмотрел, как тренируются гимнастки. В частности, он остановился у одного из снарядов, где занималась десятилетняя Настя. После исполнения гимнастических упражнений президент познакомился с девочкой и пожелал успехов.

Он также внимательно понаблюдал за тренировкой юных гимнастов. Глава государства по просьбе детей сделал с ними несколько фотоснимков. После фотографирования с одним из детей он пожелал ему счастья. "Вам тоже", - ответил юный спортсмен.

Глава государства также посетил зал борьбы.

Комплекс "Чемпион"

Комплекс тренировочных залов "Чемпион" - третий спортивный объект, входящий в состав Многофункционального спортивного комплекса, его строительство было завершено в мае 2014 года. В этом комплексе представлены 11 залов по девяти видам спорта: спортивной гимнастике, акробатике, художественной гимнастике, борьбе, боксу, тяжелой атлетике, фехтованию, стрельбе, прыжке на батуте. Общая площадь помещения комплекса составляет 43,75 тысяч квадратных метров. Строительство объекта велось за счет средств краевого бюджета, стоимость составила 1,95 миллиардов рублей.

В комплексе, оснащенном самым современным спортивно- технологическим оборудованием, возможно проведение соревнований и масштабных мероприятий высокого уровня.