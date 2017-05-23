Колобков: необходимо расширить представительство РФ в международных спортивных федерациях

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КРАСНОДАР, 23 мая. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. России необходимо расширить свое представительство в международных спортивных организациях. Об этом на заседании Совета при президенте по спорту в Краснодаре заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
"Важно расширить представительство России в международных организациях. Российские спортсмены заняли в предолимпийском сезоне четвертое место по общему числу медалей и пятое - по золоту, и потенциал у нас есть, - сказал Колобков. - Надо учитывать давление на наших атлетов, со своей стороны они сделают все возможное для успешного выступления"
"Основная задача в зимних видах - подготовка к Олимпиаде 2018 года. Текущий год - ключевой, год набора основного количества олимпийских лицензий", - добавил он.
Колобков отметил, какая работа ведется в плане антидопинговой политики. "Международный олимпийский комитет проводит перепроверку проб, большое число наших спортсменов лишены наград. Мы должны в тесном взаимодействии с международными федерациями эту ситуацию исправить, и мы это делаем", - подчеркнул министр.
"Россия открыла границы для иностранных антидопинговых офицеров, Россия сделала антидопинговую систему прозрачной: ввели уголовную ответственность за склонение спортсменов к допингу", - добавил он.