Тукманов: "Торпедо" свяжется с Павлюченко по поводу возможного сотрудничества

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Московское "Торпедо" свяжется с нападающим Романом Павлюченко по поводу возможного сотрудничества. Об этом ТАСС сообщил президент футбольного клуба Вячеслав Тукманов.

Ранее во вторник 35-летний Павлюченко сообщил, что решил не продлевать соглашение с "Уралом" и намерен вернуться в Москву по семейным обстоятельствам.

"Рома - хороший футболист, но надо понять, чего он хочет в Москве - жить, играть. Свяжемся с ним, узнаем его настроение, планы, - заявил Тукманов. - Сможем ли мы потянуть его финансовые запросы? Думаю, сегодня для Ромы это не главное, если обстоятельства вынуждают его быть в Москве".

Весной и Павлюченко, и "Урал" не раз заявляли, что готовы продолжить сотрудничество в следующем сезоне.

Павлюченко перешел в "Урал" в июне 2016 года. В чемпионате России сезона-2016/17 он провел за екатеринбургскую команду 21 матч, забив четыре мяча. В активе Павлюченко 50 матчей и 21 гол за сборную России. В составе национальной команды он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, забив на турнире три мяча.