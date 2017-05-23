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Сотрудники WADA приедут в Москву до 28 мая для оказания поддержки в восстановлении РУСАДА

Спорт
23 мая, 17:51 дата обновления: 23 мая, 18:04 UTC+3

18 мая на заседании совета учредителей WADA в Монреале было принято решение о самостоятельном тестировании РУСАДА

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Материал из 1 страницы
© Александр Щербак/ТАСС

КРАСНОДАР, 23 мая. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Сотрудники Всемирного антидопингового агентства (WADA) до 28 мая приедут в Москву для оказания поддержки в восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта в Краснодаре сообщил почетный президент Олимпийского комитета России, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.

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"18 мая на заседании совета учредителей WADA в Монреале было принято решение о самостоятельном тестировании РУСАДА, - сказал Смирнов. - Это решение уже согласовано. WADA рассматривает восстановление РУСАДА как важнейший шаг. Уже на этой неделе сотрудники WADA прибывают в Москву для оказания поддержки в подготовке расширенной программы восстановления".

"В этом документе (докладе Макларена) порой недостаточно доказательств, как отмечал Ниггли (генеральный директор WADA). Это признают представители МОК и WADA, но доклад заставил нас прислушаться к результатам этой работы. Тот факт, что многие наши спортсмены были дисквалифицированы, говорит о невозможности нашей системы предотвращать случаи употребления допинга. Пострадали "чистые" спортсмены", - добавил Смирнов.

РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.

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