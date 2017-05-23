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Василий Титов: Минспорт и Минобрнауки должны разработать единый стандарт спортшкол

Спорт
23 мая, 17:53 UTC+3 КРАСНОДАР корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина

По мнению Титова, необходимо обеспечить каждого спортсмена сопровождением медицинской истории

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Василий Титов

Василий Титов

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

КРАСНОДАР, 23 мая. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Министерство спорта и Министерство образования и науки РФ должны совместно разработать универсальный стандарт функционирования спортивных школ. Такое мнение на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта высказал президент Федерации спортивной гимнастики России, член Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта Василий Титов.

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Заседание проходит во вторник в Краснодаре.

"Мне кажется, надо четко поставить точку, что спортивная подготовка - это важная часть педагогического процесса. Во всем, что касается спорта, стандарты может устанавливать только Минспорт. Межведомственную коллизию решить достаточно просто, все те, кто занимается подготовкой спортсменов, должны четко выполнять стандарты Министерства спорта", - отметил Титов.

По мнению Титова, необходимо обеспечить каждого спортсмена сопровождением медицинской истории. "Важный вопрос - обеспечение медициной резервов. Когда спортсмены попадают в сборную, ими занимается ФМБА (Федеральное медико- биологическое агентство - Прим. ТАСС), но все, что происходило раньше, теряется. Надо, чтобы человека сопровождала медицинская история. Когда есть проблемы, которые упущены в раннем возрасте, то потом мы получаем много сложных проблем", - заявил он.

Как считает Титов, нельзя обязывать бизнес финансировать профессиональный спорт. "Спортивные федерации - это общественные организации, зачастую они зависят от спонсоров. У нас есть очень успешные федерации, ряд видов поддерживает бизнес, а у некоторых нет спонсоров. Обязывать бизнес финансировать неправильно", - добавил он.

В 2003 году по инициативе президента России Владимира Путина в стране было возрождено спартакиадное движение. "Мы поддерживаем идею проведения Спартакиад, но важно правильно составить календарь. Первый год после Олимпиады может стать годом проведения Спартакиад, это полезно для отбора резервов, молодежи", - сказал Титов.

"Тренеры - это ключевая фигура подготовки резервов и спортсменов высшего уровня. Важно, чтобы Минобрнауки больше взаимодействовало с Минспортом, федерациями в плане выработки рекомендаций. Спорт шагнул вперед сильно, а образовательная база у нас с точки зрения методического плана отстает", - резюмировал он.

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