Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: медико-биологическое обеспечение спортивного резерва требует регуляции

Спорт
23 мая, 18:34 UTC+3 КРАСНОДАР корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина

В настоящий момент вопросом медико-биологического обеспечения сборных команд России занимается Федеральное медико-биологическое агентство России

Поделиться
Материал из 1 страницы
Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Стоян Васев/ТАСС, архив

КРАСНОДАР, 23 мая. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Медико-биологическое обеспечение спортивного резерва в России требует урегулирования. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта в Краснодаре заявил вице-премьер Виталий Мутко.

В настоящий момент вопросом медико-биологического обеспечения сборных команд России занимается Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России.

"Мы передали медико-биологическое обеспечение сборных команд ФМБА, но там еще много вопросов и проблем, - сказал Мутко. - Вопросы подготовки резерва же никак не регулируются, хотя в Москве данная система отстроена. Но в других регионах диспансеров нет, и необходимо создавать эту систему. Может быть, ее также стоит передать ФМБА, чтобы система была отстроена сверху донизу".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеист сборной России Владислав Гавриков
7
С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМ
Сборная Швеции по хоккею
22
Сборная Швеции в 10-й раз завоевала золото чемпионата мира по хоккею
Хоккеисты сборной России
20
Сборная России по хоккею завоевала бронзу чемпионата мира
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Военная разведка США: Россия вырывается из окружения НАТО
2
Алексею Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение
3
Встреча Путина с президентом Филиппин перенесена на 23 мая
4
Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась на 50 рублей
5
Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин подал в отставку
6
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
7
Песков: предвыборной кампании нет в повестке Кремля
Темы дня
Загрузка...
Реклама