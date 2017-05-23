Мутко: медико-биологическое обеспечение спортивного резерва требует регуляции

КРАСНОДАР, 23 мая. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Медико-биологическое обеспечение спортивного резерва в России требует урегулирования. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта в Краснодаре заявил вице-премьер Виталий Мутко.

В настоящий момент вопросом медико-биологического обеспечения сборных команд России занимается Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России.

"Мы передали медико-биологическое обеспечение сборных команд ФМБА, но там еще много вопросов и проблем, - сказал Мутко. - Вопросы подготовки резерва же никак не регулируются, хотя в Москве данная система отстроена. Но в других регионах диспансеров нет, и необходимо создавать эту систему. Может быть, ее также стоит передать ФМБА, чтобы система была отстроена сверху донизу".