Лукин: паралимпийское движение России не должно быть погублено решением МПК

КРАСНОДАР, 23 мая. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Паралимпийское движение России надо поддержать и не допустить ситуации, при которой оно будет погублено одним решением Международного паралимпийского комитета (МПК). Об этом на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта в Краснодаре сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

"Совершенно не ясно, решится ли вопрос (восстановления ПКР) в сентябре или нет. Поэтому встает вопрос о том, как поддержать паралимпийское движение, которое является в том числе и социальным проектом. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы не дали погубить то, что мы создали", - сказал Лукин.

"Мы представили много предложений, мы действительно работали интенсивно, по 67 пунктам из дорожной карты восстановления 62 мы фактически согласовали. Это колоссальная работа. Но после всех комплиментов в наш адрес ПКР продолжает оставаться вне паралимпийского движения", - добавил глава ПКР.

МПК отложил до сентября решение о восстановлении членства ПКР в связи с невыполнением некоторых пунктов дорожной карты. Такое решение оставляет открытым вопрос участия российских спортсменов в предстоящей Паралимпиаде, которая продет в марте 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Членство ПКР было приостановлено 7 августа 2016 года, вследствие чего все российские спортсмены были не допущены до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.