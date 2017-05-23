Третьяк: подпрограмма по развитию хоккея в рамках ФЦП до сих пор еще не принята

КРАСНОДАР, 23 мая. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Государственная подпрограмма по развитию хоккея до сих пор не принята правительством РФ. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта в Краснодаре сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Поручение по утверждению подпрограммы развития хоккея с 2018 по 2020 годы в рамках Федеральной целевой программы было подписано президентом РФ в середине мая прошлого года.

"Мы отстаем по развитию хоккея от ведущих стран - Канады, США, Финляндии. На прошлом совете (22 апреля в Казани - прим. ТАСС) было ваше поручение, чтобы в ФЦП вошла подпрограмма хоккея. Но на сегодняшний день она не принята. Мы немного волнуемся", - сказал Третьяк.

"Просьба дать еще раз поручение, чтобы у нас была подпрограмма развития хоккея. Хоккей у нас очень популярен. Мы должны дать возможность ребятам заниматься хоккеем", - добавил Третьяк.