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Третьяк: подпрограмма по развитию хоккея в рамках ФЦП до сих пор еще не принята

Спорт
23 мая, 18:51 UTC+3 КРАСНОДАР корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина

Поручение по утверждению подпрограммы развития хоккея с 2018 по 2020 годы в рамках Федеральной целевой программы было подписано президентом РФ в середине мая прошлого года

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Владислав Третьяк

Владислав Третьяк

© Сергей Савостьянов/ТАСС

КРАСНОДАР, 23 мая. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Государственная подпрограмма по развитию хоккея до сих пор не принята правительством РФ. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта в Краснодаре сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Поручение по утверждению подпрограммы развития хоккея с 2018 по 2020 годы в рамках Федеральной целевой программы было подписано президентом РФ в середине мая прошлого года.

"Мы отстаем по развитию хоккея от ведущих стран - Канады, США, Финляндии. На прошлом совете (22 апреля в Казани - прим. ТАСС) было ваше поручение, чтобы в ФЦП вошла подпрограмма хоккея. Но на сегодняшний день она не принята. Мы немного волнуемся", - сказал Третьяк.

"Просьба дать еще раз поручение, чтобы у нас была подпрограмма развития хоккея. Хоккей у нас очень популярен. Мы должны дать возможность ребятам заниматься хоккеем", - добавил Третьяк.

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