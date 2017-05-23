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Комарова: Россия нуждается в едином методическом центре в области физкультуры и спорта

Спорт
23 мая, 18:58 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 23, мая. /ТАСС

По словам губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, в стране уже "разработаны соответствующие программы на основе стандартов спортивной подготовки", но пока их только десять

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КРАСНОДАР, 23 мая. /ТАСС/. В России необходимо создать единый методический центр, который бы вырабатывал, обобщал и внедрял практики в области физкультуры и спорта. С таким предложением во вторник на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта выступила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

"Сегодня особенно важно обеспечить единое методическое обеспечение отрасли (физической культуры и спорта). Нужен единый методический центр, эффективно обобщающий, вырабатывающий наиболее передовые практики и оперативно, с использованием современных информационных технологий, их внедряющий", - сказала она.

По ее словам, в стране уже "разработаны соответствующие программы на основе стандартов спортивной подготовки", но пока их только десять. "Для олимпийских и паралимпийских видов спорта эту работу надо ускоренно завершать", - полагает Комарова.

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