Комарова: Россия нуждается в едином методическом центре в области физкультуры и спорта

КРАСНОДАР, 23 мая. /ТАСС/. В России необходимо создать единый методический центр, который бы вырабатывал, обобщал и внедрял практики в области физкультуры и спорта. С таким предложением во вторник на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта выступила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

"Сегодня особенно важно обеспечить единое методическое обеспечение отрасли (физической культуры и спорта). Нужен единый методический центр, эффективно обобщающий, вырабатывающий наиболее передовые практики и оперативно, с использованием современных информационных технологий, их внедряющий", - сказала она.

По ее словам, в стране уже "разработаны соответствующие программы на основе стандартов спортивной подготовки", но пока их только десять. "Для олимпийских и паралимпийских видов спорта эту работу надо ускоренно завершать", - полагает Комарова.