Меры безопасности на финале Лиги Европы не будут усилены

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СТОКГОЛЬМ, 23 мая. /Спец. корр. ТАСС Руслан Алиев/. Полиция Стокгольма не планирует усиливать меры безопасности на время финального матча Лиги Европы и предшествующих ему мероприятий из-за теракта на концерте в Манчестере. Об этом ТАСС сообщили в полиции Стокгольма.
В финальном матче Лиги Европы, который пройдет в среду в Стокгольме, сыграют голландский "Аякс" и английский "Манчестер Юнайтед".
"Мы начали готовиться к финалу за пару месяцев до него, - отметили в полиции. - Мы подготовили серьезные меры безопасности еще до взрыва в Манчестере. Так что никаких изменений в нашем плане по обеспечению безопасности не будет".
Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в понедельник примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника) сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 ранены.