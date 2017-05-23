Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Губернатор Самарской области: "Крылья Советов" должны вернуться в РФПЛ

Спорт
23 мая, 19:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

В прошедшем сезоне "Крылья Советов" заняли 15-е место и вылетели из РФПЛ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" должен вернуться в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Такое заявление на встрече с руководством клуба сделал губернатор Самарской области Николай Меркушкин, чьи слова приводит пресс-служба "Крыльев Советов".

Смотрите также
Болельщики "Крыльев Советов"

"Крылья Советов" проиграли "Тереку" и вылетели из РФПЛ

В прошедшем сезоне "Крылья Советов" заняли 15-е место и вылетели из РФПЛ.

"В кратчайшие сроки необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию и принять соответствующие меры, - сказал Меркушкин. - Самара - футбольный город. "Крылья Советов" должны играть дальше, и для команды не может быть другой задачи, кроме возвращения в премьер-лигу".

Губернатор дал поручение подготовить предложения по кадровым, финансовым и организационным изменениям в клубе до 29 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеист сборной России Владислав Гавриков
7
С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМ
Сборная Швеции по хоккею
22
Сборная Швеции в 10-й раз завоевала золото чемпионата мира по хоккею
Хоккеисты сборной России
20
Сборная России по хоккею завоевала бронзу чемпионата мира
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Военная разведка США: Россия вырывается из окружения НАТО
2
Алексею Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение
3
Встреча Путина с президентом Филиппин перенесена на 23 мая
4
Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась на 50 рублей
5
Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин подал в отставку
6
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
7
Песков: предвыборной кампании нет в повестке Кремля
Темы дня
Загрузка...
Реклама