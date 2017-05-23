Губернатор Самарской области: "Крылья Советов" должны вернуться в РФПЛ

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" должен вернуться в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Такое заявление на встрече с руководством клуба сделал губернатор Самарской области Николай Меркушкин, чьи слова приводит пресс-служба "Крыльев Советов".
В прошедшем сезоне "Крылья Советов" заняли 15-е место и вылетели из РФПЛ.
"В кратчайшие сроки необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию и принять соответствующие меры, - сказал Меркушкин. - Самара - футбольный город. "Крылья Советов" должны играть дальше, и для команды не может быть другой задачи, кроме возвращения в премьер-лигу".
Губернатор дал поручение подготовить предложения по кадровым, финансовым и организационным изменениям в клубе до 29 мая.