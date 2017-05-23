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Вратарь Габулов пропустит начало подготовки сборной России к Кубку конфедераций

Спорт
23 мая, 19:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Ранее сообщалось, что "Арсенал" направил в РФС запрос с просьбой разрешить Габулову принять участие в переходных матчах за право остаться в премьер- лиге с "Енисеем", которые пройдут 25 и 28 мая

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Владимир Габулов

Владимир Габулов

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" попросил Российский футбольный союз (РФС) позволить вратарю команды Владимиру Габулову пропустить начало подготовки сборной страны к Кубку конфедераций и получил положительный ответ. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор туляков Дмитрий Балашов.

Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что "Арсенал" направил в РФС запрос с просьбой разрешить Габулову принять участие в переходных матчах за право остаться в премьер- лиге с "Енисеем", которые пройдут 25 и 28 мая. Сбор национальной команды начнется 25 мая.

"Да, мы уже получили ответ. У нас есть гарантия, что в первом матче он сыграет, а насчет второго будем дополнительно общаться. Будем смотреть, что произойдет в Красноярске, и будем думать", - прокомментировал ситуацию Балашов.

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