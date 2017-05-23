"Футбол для него был и ремеслом, и хобби": коллеги и спортсмены о комментаторе Перетурине

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Олег Кошелев, Рустам Шарафутдинов/. Футбол для знаменитого советского и российского комментатора Владимира Перетурина был и ремеслом, и любимым делом. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал президент московского "Торпедо", бывший вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Тукманов.

Бывший футболист, спортивный комментатор скончался в понедельник, накануне своего 79-летия. Перетурин перенес два инсульта и в последние годы был прикован к постели.

"Перетурин комментировал различные спортивные события, однако именно футбол был для него и ремеслом, и хобби. Мы много общались, много работали вместе, когда я трудился в РФС, а он комментировал матчи сборной, чемпионата и Кубка страны", - отметил Тукманов.

"Перетурин всегда обладал активной жизненной позицией, был в курсе всех спортивных событий. Он всегда выступал рупором, когда видел, что происходят не укладывающиеся в рамки порядочности и справедливости события. Это был очень достойный и уважаемый человек", - добавил Тукманов.

Перетурин выступал за футбольные клубы "Динамо" из Кирова и Калининграда, ленинградский "Автомобилист", "Сатурн" из Рыбинска, играл на позиции защитника. Завершил футбольную карьеру в 1967 году, после чего стал спортивным комментатором, работал на многих крупных футбольных соревнованиях и Олимпийских играх. С 1980 по 1999 год вел передачу "Футбольное обозрение" на Первом канале.

Перетурин был фигурой эпохального значения Вячеслав Колосков Почетный президент РФС

В советское время Перетурин входил в исполком федерации футбола, где отвечал за вопросы пропаганды. "Он в полной мере отвечал этим требованиям, так как был большим профессионалом и обладал большим авторитетом, - сказал ТАСС бывший президент РФС Вячеслав Колосков. - Думаю, на тот период он был одним из лучших наших комментаторов. Он хорошо разбирался в футболе, поскольку сам поиграл на достаточно высоком уровне".

"Как человек он был справедливый, порядочный и инициативный. Не случайно ему принадлежала идея создания "Футбольного обозрения", - добавил Колосков.

"Все сводится к тому, что это человек эпохального значения для нашей футбольной журналистики того времени", - заключил Колосков.

Перетурин умел найти доверительную интонацию в репортаже Владимир Стогниенко Комментатор

Спортивному комментатору Владимиру Стогниенко довелось поработать вместе с Перетуриным. "К сожалению, с Владимиром Ивановичем я практически был лично не знаком. Он комментировал время от времени на канале "7ТВ" и работал на матче ЦСКА - "Вардар" (квалификация Лиги чемпионов в сезоне-2003/04 - прим. ТАСС) в Москве, а я был корреспондентом у поля. Он давал мне слово, я брал интервью и впервые, кстати, попал в кадр", - рассказал Стогниенко ТАСС.

"Единственное, когда у него был несколько лет назад юбилей, мне его номер дал Андрей Голованов (комментатор Первого канала - прим. ТАСС), я поздравил его с 75-летием, учитывая, что мы практически не были знакомы. Я читал, что он неплохо обо мне отзывался, мы с ним немножко поговорил по телефону. Но тогда он уже болел", - добавил Стогниенко.

Стогниенко отметил, что Перетурину удавалось создавать свой собственный стиль в репортажах. "Не мне оценивать тех, кто намного меня старше и работал до меня. Но могу сказать, что как комментатор он умел найти достаточно интересную и не совсем обычную для того времени доверительную интонацию в репортаже, что, как я полагаю, располагало к нему слушателя. Плюс у него было достаточно заметное чувство юмора - он вносил некий ироничный юмор в репортаж", - сказал Стогниенко.

Перетурин обладал авторитетом среди футболистов Игорь Чугайнов Бывший футболист

Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов рассказал, что футболисты всегда с интересом слушали репортажи Перетурина, и его мнение пользовалось авторитетом среди спортсменов.

"Это один из немногих комментаторов, которого было интересно слушать. С ним можно было соглашаться или не соглашаться, но равнодушным он точно не оставлял. Мне запомнилось много интересных высказываний. Те же "отцы из Суринама", их помнят и через 30 лет - это о многом говорит", - отметил Чугайнов в разговоре с корреспондентом ТАСС.

"Могу сказать, что он не набивался в друзья спортсменам. Футболисты его уважали, а он уважал футболистов. Перетурин обладал авторитетом среди игроков", - добавил Чугайнов.

По мнению бывшего защитника московских "Торпедо" и "Локомотива", журналисты во времена Перетурина более тщательно подходили к своим обязанностям, лучше знали предмет. "Это было отличительной чертой. Сейчас многие называют себя журналистами, но им далеко до тех профессиональных качеств, которыми обладал Перетурин", - подчеркнул Чугайнов.

Перетурин будет похоронен в четверг на Донском кладбище. Панихида начнется в 12 часов в 29-й больнице.