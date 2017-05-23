Жуков: WADA приветствует принятие национального плана по борьбе с допингом в России

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) положительно оценивает решение об утверждении в России национального плана по борьбе с допингом. Об этом ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Жуков.

Во вторник в Краснодаре прошло заседание Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта. Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК) опубликовала национальный план борьбы с допингом в спорте. Он должен быть реализован до конца 2017 года.

"План разрабатывала наша комиссия. Все рекомендации WADA были учтены, в том числе по принятию краткосрочных мер по реорганизации нашей антидопинговой системы. WADA, безусловно, приветствует принятие этого плана", - сказал Жуков.

Независимая общественная антидопинговая комиссия под председательством Виталия Смирнова была создана в июле 2016 года. Предложение о создании комиссии выдвинул президент РФ Владимир Путин после обнародования доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена об итогах расследования обвинений России в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Комиссии было поручено разработать национальный план борьбы с допингом в российском спорте.