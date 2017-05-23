Жуков: WADA приветствует принятие национального плана по борьбе с допингом в России

Национальный план в действии: Россия создаст передовую антидопинговую системуСпорт 23 мая, 21:22
Московский метрополитен скорректировал условия акции для пользователей AndroidPayЭкономика и бизнес 23 мая, 21:10
Погибший мотогонщик Хэйден станет донором органовСпорт 23 мая, 21:01
Кущенко: суммарный бюджет клубов Единой лиги ВТБ лишь на 9% состоит из средств бюджета РФСпорт 23 мая, 20:47
Козак: поправки кабмина к законопроекту о реновации гарантируют приоритет мнения жителейОбщество 23 мая, 20:42
Жуков: национальный план по борьбе с допингом имеет долгосрочную перспективуСпорт 23 мая, 20:28
Жуков: WADA приветствует принятие национального плана по борьбе с допингом в РоссииСпорт 23 мая, 20:25
"Футбол для него был и ремеслом, и хобби": коллеги и спортсмены о комментаторе ПеретуринеСпорт 23 мая, 20:17
Новым гендиректором ВОЗ избран бывший глава минздрава ЭфиопииОбщество 23 мая, 20:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) положительно оценивает решение об утверждении в России национального плана по борьбе с допингом. Об этом ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Жуков.
Во вторник в Краснодаре прошло заседание Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта. Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК) опубликовала национальный план борьбы с допингом в спорте. Он должен быть реализован до конца 2017 года.
"План разрабатывала наша комиссия. Все рекомендации WADA были учтены, в том числе по принятию краткосрочных мер по реорганизации нашей антидопинговой системы. WADA, безусловно, приветствует принятие этого плана", - сказал Жуков.
Независимая общественная антидопинговая комиссия под председательством Виталия Смирнова была создана в июле 2016 года. Предложение о создании комиссии выдвинул президент РФ Владимир Путин после обнародования доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена об итогах расследования обвинений России в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Комиссии было поручено разработать национальный план борьбы с допингом в российском спорте.