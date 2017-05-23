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Жуков: национальный план по борьбе с допингом имеет долгосрочную перспективу

Спорт
23 мая, 20:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Независимая общественная антидопинговая комиссия опубликовала национальный план борьбы с допингом в спорте перед началом Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта

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Александр Жуков

Александр Жуков

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Национальный план по борьбе с допингом, который был обнародован во вторник, имеет долгосрочную перспективу. Об этом ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

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Жуков: WADA приветствует принятие национального плана по борьбе с допингом в России

Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК) опубликовала национальный план борьбы с допингом в спорте перед началом Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта, который прошел во вторник в Краснодаре.

"На Совете обсуждались чрезвычайно важные вопросы по спортивной подготовке и национальному плану по борьбе с допингом, который был утвержден. Конкретные мероприятия из этого плана также были утверждены. Отчасти меры из плана уже реализованы, многое должно быть реализовано в 2017 году. Конечно, он рассчитан на долгосрочную перспективу, поскольку план предусматривает образовательные программы по борьбе с допингом и другую работу на постоянной основе", - сказал Жуков.

Предполагается, что в результате реализации данного плана количество нарушений антидопинговых правил в России будет существенно сокращено, и будет окончательно сформировано нетерпимое отношение к допингу.

Независимая общественная антидопинговая комиссия под председательством Виталия Смирнова была создана в июле 2016 года. Предложение о создании комиссии выдвинул президент РФ Владимир Путин после обнародования доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена об итогах расследования обвинений России в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

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