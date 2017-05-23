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Кущенко: суммарный бюджет клубов Единой лиги ВТБ лишь на 9% состоит из средств бюджета РФ

Спорт
23 мая, 20:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Также Кущенко, входящий в Независимую общественную антидопинговую комиссию, отметил важность одобрения президентом РФ создания национального антидопингового плана

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Сергей Кущенко

Сергей Кущенко

© ТАСС/Артем Коротаев

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Суммарный бюджет клубов Единой лиги ВТБ только на девять процентов состоит из средств, поступивших из бюджета РФ. Об этом ТАСС сообщил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

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Ранее на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта в Краснодаре президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил, что лига готова принять непопулярные меры по отношению к клубам, неэффективно использующим бюджетные средства.

"Бюджет Единой лиги ВТБ и участвующих в ней российских клубов открывается ежегодно. Всего клубами получено 7,7 млрд рублей, и лишь 9 процентов, 711 млн рублей, поступило из бюджетных средств. При этом значительная часть этих денег расходуется на молодежные команды - порядка 220 млн рублей", - сказал президент лиги.

Также Кущенко, входящий в Независимую общественную антидопинговую комиссию, отметил важность одобрения президентом РФ создания национального антидопингового плана.

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