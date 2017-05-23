Кущенко: суммарный бюджет клубов Единой лиги ВТБ лишь на 9% состоит из средств бюджета РФ

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МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Суммарный бюджет клубов Единой лиги ВТБ только на девять процентов состоит из средств, поступивших из бюджета РФ. Об этом ТАСС сообщил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.
Ранее на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта в Краснодаре президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил, что лига готова принять непопулярные меры по отношению к клубам, неэффективно использующим бюджетные средства.
"Бюджет Единой лиги ВТБ и участвующих в ней российских клубов открывается ежегодно. Всего клубами получено 7,7 млрд рублей, и лишь 9 процентов, 711 млн рублей, поступило из бюджетных средств. При этом значительная часть этих денег расходуется на молодежные команды - порядка 220 млн рублей", - сказал президент лиги.
Также Кущенко, входящий в Независимую общественную антидопинговую комиссию, отметил важность одобрения президентом РФ создания национального антидопингового плана.