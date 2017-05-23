Погибший мотогонщик Хэйден станет донором органов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP 2006 года Ники Хэйден, который скончался после ДТП, завещал свои органы нуждающимся. Об этом сообщает итальянский портал Askanews.

Американец попал под машину 17 мая во время велосипедной прогулки в пригороде итальянского Римини. 35-летний спортсмен был госпитализирован с травмами головы и грудной клетки, его состояние оценивалось как тяжелое, позже он был введен в искусственную кому. В понедельник спортсмен скончался. Семья Хэйдена дала согласие на необходимые для донорства процедуры.

Хэйден выступал в MotoGP с 2003 по 2015 годы. В 2006 году гонщик стал чемпионом в составе команды Honda. С 2016 года Хэйден выступал в классе Superbike.