Илюмжинов: Лондон может принять матч за звание чемпиона мира по шахматам 2018 года

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Лондон претендует на проведение матча за звание чемпиона мира по шахматам в 2018 году. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов.

В 2016 году матч за звание чемпиона мира прошел в Нью-Йорке. В борьбе за шахматную корону действующий обладатель титула норвежец Магнус Карлсен на тай-брейке оказался сильнее россиянина Сергея Карякина.

"Я только сегодня прилетел в Англию, где встретился с бизнесменами, юристами, которые заявили о желании помочь провести матч за звание чемпиона мира в Лондоне, - сказал Илюмжинов. - Так что появился еще один претендент".

Ранее Япония, Южная Корея и Сингапур объявили о желании провести матч.