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Илюмжинов: Лондон может принять матч за звание чемпиона мира по шахматам 2018 года

Спорт
24 мая, 0:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Ранее Япония, Южная Корея и Сингапур также объявили о желании провести матч за шахматную корону

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Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен и президент Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов (слева направо)

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен и президент Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов (слева направо)

©  Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Лондон претендует на проведение матча за звание чемпиона мира по шахматам в 2018 году. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов.

В 2016 году матч за звание чемпиона мира прошел в Нью-Йорке. В борьбе за шахматную корону действующий обладатель титула норвежец Магнус Карлсен на тай-брейке оказался сильнее россиянина Сергея Карякина.

"Я только сегодня прилетел в Англию, где встретился с бизнесменами, юристами, которые заявили о желании помочь провести матч за звание чемпиона мира в Лондоне, - сказал Илюмжинов. - Так что появился еще один претендент".

Ранее Япония, Южная Корея и Сингапур объявили о желании провести матч.

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