Футбольные клубы "Манчестер Юнайтед" и "Аякс" сыграют в финале Лиги Европы

СТОКГОЛЬМ, 24 мая. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" и голландский "Аякс" в среду сыграют в финальном матче Лиги Европы.

Манкунианский клуб выступил неудачно в национальном чемпионате, заняв шестое место, и в этой связи предстоящий матч имеет для него особое значение, ведь на кону стоит место в Лиге чемпионов сезона-2017/18. Фактически лишь победа в финале позволит "Манчестер Юнайтед" под руководством португальского специалиста Жозе Моуринью спасти сезон от провала.

В противном случае второй подряд невыход в Лигу чемпионов обернется для манкунианской команды серьезными финансовыми потерями, не говоря уже об имиджевых. К примеру, только по контракту со своим техническим спонсором клуб недосчитается более 80 млн фунтов. В клубе не скрывают, что для них сам трофей Лиги Европы малоинтересен (в случае победы манкунианцы не будут проводить традиционный по таким случаям парад), команда лишь борется за место в групповом раунде Лиги чемпионов, которое дается за победу в финале.

"Аякс" находится в ином положении. На амстердамский коллектив не оказывается сильное давление. Поражение в финале Лиги Европы не станет смертельным для команды, которая заняла второе место в чемпионате Нидерландов и обеспечила себе участие в квалификации Лиги чемпионов.

К тому же болельщики и эксперты отчетливо осознают, какова разница в классе между игроками клубов. К примеру, общая стоимость футболистов "Аякса" составляет порядка 104 млн евро, тогда как французский полузащитник Поль Погба обошелся "Манчестер Юнайтед" в минувшее межсезонье в 89 млн фунтов (по нынешнему курсу - более 103 млн евро). При этом средний возраст игроков "Аякса" составляет 22 года, а 24-летний капитан Дэви Классен уже считается ветераном команды.

Без Ибрагимовича

Главным действующим лицом финала второго по значимости еврокубоквого турнира должен был стать шведский форвард Златан Ибрагимович. Ведь лидер атак манкунианского клуба получил всеобщую известность в период выступления в составе "Аякса" (2001-2004 годы), с которым стал двукратным чемпионом Нидерландов. К тому же очень многое связывает Ибрагимовича с местом проведения финала - стокгольмским стадионом "Френдс-Арена".

Стадион является домашним для сборной Швеции по футболу и был открыт 14 ноября 2012 года товарищеским матчем с командой Англии. Та игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, и все мячи шведов забил Ибрагимович. Однако на этот раз зрители "Френдс-Арены" не увидят игры именитого шведского форварда, поскольку он выбыл до конца сезона из- за полученный в апреле травмы колена.

История противостояния

Команды нечасто встречались в официальных турнирах. Последнее их противостояние тоже состоялось в розыгрыше Лиги Европы. Одержав гостевую победу со счетом 2:0 в первом матче 1/16 финала турнира сезона-2011/12, "Манчестер Юнайтед" уступил дома (1:2) и прошел в следующий раунд за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. До этого соперники встречались в 1/32 финала Кубка УЕФА сезона-1976/77, команды также одержали по одной победе и "Манчестер Юнайтед" вышел в следующий раунд за счет разницы мячей.

Несмотря на богатую историю, "Манчестер Юнайтед" (клуб пять раз участвовал в финалах Лиги чемпионов, в которых трижды побеждал, и завоевывал Кубок обладателей Кубков) ни разу не доходил до финала Лиги Европы/Кубка УЕФА.

"Аякс", являющийся четырехкратным победителем Лиги чемпионов (1971, 1972, 1973, 1995), лишь раз участвовал в финале Кубка УЕФА - в 1992 нидерландский клуб в двухматчевом поединке победил итальянский "Торино" (2:2 в гостях, 0:0 дома).

Безопасность

Взрыв на концерте в Манчестере, который произошел в понедельник и унес жизни 22 человек, не мог не сказаться на финале Лиги Европы. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заверил, что организация совместно с правоохранительными органами Швеции уделяет особое внимание безопасности. В то же время "Манчестер Юнайтед" отменил традиционную предматчевую пресс-конференцию.

Однако, несмотря на произошедшее, матч состоится в запланированное время - стартовый свисток будет дан в 21:45 мск. Согласно заявлению УЕФА, угрозы проведению матча нет. О трагедии в среду на "Френдс-Арене" будут напоминать только траурные повязки на руках участников матча и минута молчания перед началом игры.