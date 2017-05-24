Российские волейболисты начинают отбор на чемпионат мира под руководством нового тренера

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Мужская волейбольная сборная России стартует в среду в Таллине в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года. Российская команда проведет первые матчи под руководством нового главного тренера - Сергея Шляпникова.

В отборочном турнире в группе D сборная России проведет пять матчей за пять дней, и лишь победитель группы из шести команд получит путевку в финальный турнир, который пройдет в сентябре следующего года в Италии и Болгарии. В среду российские волейболисты сыграют с командой Черногории, 25 мая - Румынии, 26 мая - Венгрии, 27 мая - Косова, 28 мая - Эстонии. Все матчи пройдут в спортивном зале "Калеви" эстонской столицы.

Шанс пробиться на чемпионат мира получит также команда, занявшая второе место, которая в июле поборется за последнюю европейскую лицензию со вторыми сборными пяти других отборочных групп.

По словам Шляпникова, который дебютирует во главе российской сборной, в отборочном турнире в Таллине выступят самые опытные игроки, тогда как в стартующей 2 июня Мировой лиге - более молодой и экспериментальный состав. В столице Эстонии выступят связующие Сергей Гранкин ("Динамо" Москва) и Дмитрий Ковалев ("Урал"), диагональные нападающие Максим Жигалов ("Белогорье") и Максим Михайлов ("Зенит"), центральные блокирующие Илья Власов и Вадим Лихошерстов (оба - "Факел"), Артем Вольвич ("Зенит"), Ильяс Куркаев ("Локомотив" Новосибирск), доигровщики Юрий Бережко и Дмитрий Ильиных (оба - "Динамо"), Дмитрий Волков и Егор Клюка (оба - "Факел"), либеро Артем Ермаков ("Динамо") и Роман Мартынюк ("Белогорье").

Из-за травм не смогут помочь сборной Александр Бутько, Дмитрий Щербинин, Сергей Савин и Виктор Полетаев, тогда как олимпийский чемпион Александр Волков решил пропустить сезон национальной команды, чтобы заняться восстановлением. Шляпников опасается в первую очередь за позицию либеро, так как Ермаков только залечил травму, а у Мартынюка совсем нет опыта международных встреч.

Семь европейских лицензий

Путевки на чемпионат мира среди мужских команд уже получили победитель предыдущего турнира в 2014 году сборная Польши, а также олимпийские чемпионы бразильцы, которые в 2015 году стали чемпионами Южной Америки. Выступят на мировом первенстве и команды хозяев из Италии и Болгарии. Всего на турнире сыграют 24 сборных, еще предстоит определить семь участников от Европы, пять - от Северной Америки, четыре - Азии, три - Африки и одного представителя Южной Америки.

Чемпионат мира пройдет 10-30 сентября в итальянских Турине и Флоренции, а также болгарских Русе, Пловдиве и Софии.

Волейбольные чемпионаты мира среди мужских команд проводятся с 1949 года, чаще других (шесть раз) титул выигрывала сборная СССР, по три победы у сборных Бразилии и Италии. Российская команда лучший результат показала в 2002 году, завоевав серебряные награды. В 2014 году на домашнем чемпионате мира сборная Польши в финале победила бразильцев - 3:1, тогда как сборная России осталась на пятом месте.

31 мая в хорватском Осиеке борьбу за путевку на чемпионат мира начинает женская сборная России во главе с Владимиром Кузюткиным. Мировое первенство среди женских команд пройдет в октябре 2018 года в Японии.