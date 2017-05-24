Российская команда "Яхнич моторспорт" представила программу поддержки мотогонщиков

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МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Василий Вавилин/. Команда "Яхнич моторспорт", участники которой в предыдущие годы выступали в различных дисциплинах мотоспорта на международном уровне, представила во вторник вечером первую в России программу поддержки как молодых атлетов, так и уже зарекомендовавших себя, именитых мотогонщиков.
Равняться на старших
"Это программа объединяет разных мотогонщиков всех уровней. Здесь есть как наши титулованные спортсмены - Александр Иванютин (мотокросс, ралли), Владимир Леонов (шоссейно-кольцевые гонки), Настя Нифонтова (ралли), так и молодые, талантливые гонщики - братья Максим и Артем Назаровы (мотокросс), Давид Леонов (эндуро), Макар Юрченко (шоссейно-кольцевые гонки), у которых есть будущее и способность показывать результаты", - рассказала в беседе с корр. ТАСС директор команды Наталия Любимова.
Отвечая на вопрос, как же можно стать участником программы, она отметила, что пока это четко не регламентировано. "Программа только приобретает свои черты, но стандарт есть - это должен быть человек, который профессионально относится к спорту", - пояснила Любимова. "Есть гонщики, которые показывают хорошие результаты, но о них никто не знает. Реалии сегодня говорят, что помимо результатов на трассе человек должен быть активным и ярким, популяризировать спорт, свою дисциплину, нести это в массы", - добавила она.
Суть программы
Анастасия Нифонтова, ставшая в этом году первой россиянкой в ралли-марафоне "Дакар" и занявшая по его итогам второе место в женском зачете в классе мотоциклов, в свою очередь отметила, что данная программа оказывает ей поддержку во взаимодействии со спонсорами и СМИ. "Яхнич моторспорт" помогает мне в работе с медиа, на что обычно у спортсменов не всегда хватает времени. Все-таки мы должны больше тренироваться, а не заниматься медийной стороной вопроса", - сказала она ТАСС.
Директор команды со своей стороны добавила, что речь идет не только о помощи в обеспечении контактов со СМИ, но и в том числе в финансовой поддержке. "Топ-атлеты, каждый из них получает стипендию. Для ребят это не те деньги, за которые они могли бы выступать, но это те деньги, которые позволяют им, например, учиться", - подчеркнула Любимова.
Познавая в сравнении
Говоря о том, можно ли сравнивать проект "Атлет Яхнич моторспорт" с программами поддержки, которые предоставляют известные производители энергетических напитков, российский мотогонщик, единственный пилот из РФ, которому удалось принять участие в качестве тест-пилота в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым гонкам (MotoGP) Владимир Леонов, выразил мнение, что инициатива российской команды по-своему уникальна. Он в частности отметил, что у западных компаний, как правило, все сводится к рекламе. "Яхнич моторспорт - это другая сфера деятельности", - сказал он.
"Яхнич моторспорт" - это больше про развитие мотоспорта в России, они больше заинтересованы продвигать наших атлетов, развивать отечественный мотоспорт, и глобальной коммерческой выгоды в этом нет", - добавила Нифонтова к словам Леонова.