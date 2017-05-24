Футбольный матч "Ливерпуля" в Сиднее пройдет при повышенных мерах безопасности

СИДНЕЙ, 24 мая. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс приняли решение кардинально ужесточить меры безопасности на Олимпийском стадионе Сиднея, где сегодня состоится товарищеский футбольный матч между местным клубом "Сидней" и английским "Ливерпулем". Об этом сообщил министр по делам полиции штата Трой Грант, объяснив данное решение терактом в Манчестере.

Он предупредил, что полиция будет проверять все сумки болельщиков и что размер сумок не должен превышать 30 см х 40 см. "Будут введены и другие меры контроля, но по понятным причинам мы сейчас о них не сообщаем, чтобы о них не узнали те, кто стремится посеять сумятицу и причинить ущерб, - отметил министр. - Никто в мире не может дать полной гарантии предотвращения абсолютно всех угроз, но мы гарантируем, что сделаем для обеспечения безопасности все, что в наших силах".

Ожидается, что посмотреть сегодняшний матч на сиднейский стадион придут около 80 тысяч человек. "Это будет великолепное зрелище, - обещал Трой Грант . - Когда зазвучит песня Ливерпуля (прим.ТАСС: гимном английского клуба является песня "Ты никогда не будешь один" - You’ll Never Walk Alone), она станет очень мощным посланием для жителей Манчестера".

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника) сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, включая детей, еще 59 человек ранены.