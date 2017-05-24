"Кливленд" обыграл "Бостон" и удвоил преимущество в серии полуфинала плей-офф НБА

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Действующий чемпион НБА "Кливленд" победил на своем паркете "Бостон" в четвертом матче 1/2 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счетом 112:99. Самым результативным игроком матча стал Кайри Ирвинг из "Кливленда", набравший 42 очка. На счету лидера "Кливленда" Леброна Джеймса 34 очка. В составе проигравших больше всех очков на счету Эвери Брэдли (19).

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Кливленда".

Пятая игра финала Восточной конференции НБА между командами пройдет в Бостоне в ночь на пятницу. Первым финалистом плей-офф НБА стал "Голден Стэйт", обыгравший в полуфинале "Сан-Антонио" со счетом 4-0.