"Кливленд" обыграл "Бостон" и удвоил преимущество в серии полуфинала плей-офф НБА

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Действующий чемпион НБА "Кливленд" победил на своем паркете "Бостон" в четвертом матче 1/2 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча завершилась со счетом 112:99. Самым результативным игроком матча стал Кайри Ирвинг из "Кливленда", набравший 42 очка. На счету лидера "Кливленда" Леброна Джеймса 34 очка. В составе проигравших больше всех очков на счету Эвери Брэдли (19).
Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Кливленда".
Пятая игра финала Восточной конференции НБА между командами пройдет в Бостоне в ночь на пятницу. Первым финалистом плей-офф НБА стал "Голден Стэйт", обыгравший в полуфинале "Сан-Антонио" со счетом 4-0.