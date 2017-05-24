Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Кливленд" обыграл "Бостон" и удвоил преимущество в серии полуфинала плей-офф НБА

Спорт
24 мая, 6:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Кливленда"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс против баскетболиста "Бостона" Джея Краудера (слева направо)

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс против баскетболиста "Бостона" Джея Краудера (слева направо)

©  EPA/DAVID MAXWELL

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Действующий чемпион НБА "Кливленд" победил на своем паркете "Бостон" в четвертом матче 1/2 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счетом 112:99. Самым результативным игроком матча стал Кайри Ирвинг из "Кливленда", набравший 42 очка. На счету лидера "Кливленда" Леброна Джеймса 34 очка. В составе проигравших больше всех очков на счету Эвери Брэдли (19).

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Кливленда".

Пятая игра финала Восточной конференции НБА между командами пройдет в Бостоне в ночь на пятницу. Первым финалистом плей-офф НБА стал "Голден Стэйт", обыгравший в полуфинале "Сан-Антонио" со счетом 4-0.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеист сборной России Владислав Гавриков
7
С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМ
Сборная Швеции по хоккею
22
Сборная Швеции в 10-й раз завоевала золото чемпионата мира по хоккею
Хоккеисты сборной России
20
Сборная России по хоккею завоевала бронзу чемпионата мира
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: у Москвы и Манилы есть много перспективных направлений сотрудничества
2
СМИ: тела четырех альпинистов обнаружены на склоне Эвереста
3
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
4
WP: Трамп высоко оценил борьбу Дутерте с наркотиками и обсуждал с ним лидера КНДР
5
Кадыров высказался за запрет выпускных вечеров в школах Чечни из-за денежных сборов
6
Военная разведка США: Россия вырывается из окружения НАТО
7
В Москве подан первый иск в связи с законом о реновации
Темы дня
Загрузка...
Реклама