"Бавария" рассчитывает, что Лам станет спортивным директором клуба

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Немецкая "Бавария" надеется, что бывший защитник команды Филип Лам займет в футбольном клубе пост спортивного директора. Об этом заявил председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге, слова которого приводит немецкий телеканал Sport1.

Ранее Ламу уже предлагали должность спортивного директора после завершения карьеры, но футболист отказался. Должность спортивного директора "Баварии" является вакантной после ухода Матиаса Заммера в июле 2016 года.

"Мы будем держать наши двери открытыми для Лама. Я могу себе представить, что он не сможет сидеть без дела спустя три или шесть месяцев. Мы надеемся, что он захочет работать после перерыва. Лам - умный парень, который хорошо знает клуб и обладает необходимыми для такой должности авторитетом и пониманием", - заявил Румменигге.

33-летний Лам, восемь раз побеждавший в чемпионате Германии, завершил карьеру по окончании сезона-2016/17. Также в его активе победа в Лиге чемпионов, шесть Кубков страны, три Суперкубка Германии и Суперкубок УЕФА, Кубок лиги и клубный чемпионат мира. В составе сборной Лам стал чемпионом мира в 2014 году.