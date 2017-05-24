Мутко: вопрос показа в России матчей Кубка конфедераций будет решен в ближайшее время

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вопрос показа российским телевидением матчей Кубка конфедераций по футболу 2017 года будет решен в ближайшее время, возможно, тогда же настанет определенность и с трансляциями в России игр чемпионата мира - 2018. Об этом ТАСС сообщил вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Во вторник президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посетил Краснодар, где, в частности, совместно с президентом РФ Владимиром Путиным и Мутко побывал в академии футбольного клуба "Краснодар".

"Шла речь о ходе подготовки России к чемпионату мира, ФИФА дала подготовке высокую оценку, они удовлетворены тем, с какой ответственностью мы реализуем данный проект. Обсуждался, в том числе, и вопрос телеправ. Президент (Российской Федерации), конечно, этим заниматься не будет, но нашу озабоченность мы обсудили. Мы решим вопрос (покупки телеправ) в ближайшее время, как минимум по Кубку конфедераций, и как максимум - по чемпионату мира", - сказал Мутко.

Ранее Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" не согласились приобретать телеправа по цене, которую затребовала ФИФА. В конце марта в интервью ТАСС глава компании "Телеспорт" Петр Макаренко сказал, что российские телеканалы предложили ФИФА примерно $30 млн и данная сумма "находится где-то на грани" окупаемости. В апреле Мутко сообщил, что ФИФА потребовала за телеправа $120 млн. При этом за показ чемпионата мира 2014 года российские каналы заплатили около $32 млн.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.