РФС выдвинет Сорокина на вакантное место в совете ФИФА

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский футбольный союз (РФС) выдвинет генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина в совет Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

В марте стало известно, что кандидатура Мутко на должность в совете ФИФА не была допущена организацией из-за несоответствия критерию политической нейтральности.

"Конечно, мы будем выдвигать в ФИФА Сорокина. Исполком поддержал кандидатуру Сорокина в состав совета ФИФА. Туда входят представители от континентов, не от стран", - сказал Мутко.

Одно место от Европы в совете ФИФА остается вакантным, довыборы пройдут на внеочередном конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в сентябре в Швейцарии. "Сейчас УЕФА имеет вакантное место в совете ФИФА, и, надеюсь, оно останется за Россией. Это уже будет реальная оценка роли России в мировом футболе. И идем по этому плану", - отметил Мутко.