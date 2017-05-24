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Мутко считает дискуссионным вопрос полного импортозамещения в российском футболе

Спорт
24 мая, 10:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В ходе заседания Совета при президенте РФ по спорту глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с предложением провести "стопроцентное импортозамещение" в российском футболе

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Марат Абулхатин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вопрос импортозамещения в российском футболе является дискуссионным. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Во вторник в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с предложением провести "стопроцентное импортозамещение" в российском футболе. По его мнению, в национальную сборную по футболу необходимо активнее привлекать игроков из регионов.

"Вопрос о легионерах и импортозамещении - это дискуссия. В целом тренд понятен, президент его поддерживает. Идет речь о том, как найти механизм того, как доводить молодых спортсменов до основных команд", - сказал Мутко.

"Мы будем идти по этому пути (по развитию доморощенных игроков). Это тренд государства - защитить свой рынок труда", - добавил вице-премьер РФ.

"Президент неоднократно говорил, чтобы уделялось больше внимания доморощенным игрокам. Но это не значит, что мы завтра будем принимать революционные меры. В законодательстве появились изменения, у федераций и лиг есть право выносить свои решения по ограничению лимита, все это мы сделали, во всех видах введены такие ограничения. Министерство спорта наделено правом это (ограничения) устанавливать, в каждом виде спорта есть меры по защите доморощенных спортсменов", - отметил вице-премьер РФ.

"Как двигаться дальше с точки зрения усиления? Даже в экономике не во всех отраслях возможно полное импортозамещение. И целесообразно ли? Это вопрос", - сказал Мутко.

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