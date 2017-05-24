Мутко считает дискуссионным вопрос полного импортозамещения в российском футболе

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МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вопрос импортозамещения в российском футболе является дискуссионным. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Во вторник в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с предложением провести "стопроцентное импортозамещение" в российском футболе. По его мнению, в национальную сборную по футболу необходимо активнее привлекать игроков из регионов.
"Вопрос о легионерах и импортозамещении - это дискуссия. В целом тренд понятен, президент его поддерживает. Идет речь о том, как найти механизм того, как доводить молодых спортсменов до основных команд", - сказал Мутко.
"Мы будем идти по этому пути (по развитию доморощенных игроков). Это тренд государства - защитить свой рынок труда", - добавил вице-премьер РФ.
"Президент неоднократно говорил, чтобы уделялось больше внимания доморощенным игрокам. Но это не значит, что мы завтра будем принимать революционные меры. В законодательстве появились изменения, у федераций и лиг есть право выносить свои решения по ограничению лимита, все это мы сделали, во всех видах введены такие ограничения. Министерство спорта наделено правом это (ограничения) устанавливать, в каждом виде спорта есть меры по защите доморощенных спортсменов", - отметил вице-премьер РФ.
"Как двигаться дальше с точки зрения усиления? Даже в экономике не во всех отраслях возможно полное импортозамещение. И целесообразно ли? Это вопрос", - сказал Мутко.