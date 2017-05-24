Мутко: в ходе заседания Совета по спорту было высказано много интересных предложений

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МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. В ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта было высказано много интересных и конструктивных предложений. Об этом ТАСС заявил вице- премьер РФ Виталий Мутко, принявший участие в заседании.
Заседания Совета состоялось 23 мая в Краснодаре. "Совет при президенте РФ по спорту - явление уникальное, в ходе него идет дискуссия о развитии спорта, о направлении, в котором мы движемся, - сказал Мутко. - Главной темой заседания стала подготовка спортивных резервов, было высказано много интересных, конструктивных предложений. Мы исходили из того, что спорт высших достижений в достаточной степени отрегулирован, но есть вопросы по обеспеченности видов спорта базами, также есть вопросы единых стандартов, поддержки талантов, системы соревнований".
По словам вице-премьера, итоги заседания Совета лягут в основу стратегии развития физкультуры и спорта до 2025 года. "Коллеги высказали свои рекомендации, сейчас мы проанализируем их, далее будет поручение президента РФ, - добавил Мутко. - Мы внесем озвученные предложения на заседание правительства, будет подписано распоряжение, разработан план реализации стратегии развития физической культуры и спорта до 2025 года. Система есть, и она получит дальнейшее развитие и поддержку".