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Мутко: национальный план выведет борьбу с допингом в России на новый уровень

Спорт
24 мая, 10:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Как рассказал ТАСС вице-премьер РФ, на основании озвученных задач будут внесены коррективы в спортивную политику страны

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Национальный план, озвученный главой Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталием Смирновым на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта в Краснодаре, выведет на новый уровень работу по борьбе с допингом в России. Таким мнением с ТАСС поделился вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Предполагается, что в результате реализации данного плана количество нарушений антидопинговых правил в России будет существенно сокращено и будет окончательно сформировано нетерпимое отношение к допингу.

"У нас был национальный план, видение борьбы с допингом, но не все аспекты сработали - было большое количество нарушений антидопинговых правил в легкой и тяжелой атлетике, ряде других видов спорта, - отметил Мутко. - В связи с тем, что на основании доклада WADA (Всемирного антидопингового агентства) наша система была урезана в правах, мы приняли решение еще раз изучить эту ситуацию. Смирнов вчера доложил план на Совете, и он получил поддержку. Он выведет борьбу с допингом в России на новый уровень, на основании озвученных задач будут внесены коррективы в спортивную политику страны".

"Главное, чтобы к допингу было нетерпимое отношение и все понимали, что допинг это плохо. Надо усердно тренироваться, использовать современные технологии, без допинга можно побеждать", - отметил вице-премьер РФ.

Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК) под председательством Виталия Смирнова была образована в июле 2016 года. Инициатором решения о создании комиссии был президент РФ Владимир Путин после обнародования доклада независимой комиссии WADA об итогах расследования обвинений в адрес России о допинговых махинациях на Играх-2014 в Сочи. Итогом работы комиссии стала разработка национального плана борьбы с допингом в российском спорте.

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