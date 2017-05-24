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Мэр Рио-де-Жанейро хотел бы, чтобы в матче открытия арены "Динамо" сыграл бразильский клуб

Спорт
24 мая, 11:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Первый тестовый матч на новом стадионе запланирован на 22 октября 2017 года

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Строительная площадка Центрального футбольного стадиона "Динамо" имени Льва Яшина и спортивного комплекса "ВТБ Арена парк"

Строительная площадка Центрального футбольного стадиона "Динамо" имени Льва Яшина и спортивного комплекса "ВТБ Арена парк"

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Мэр Рио-де-Жанейро Марселу Кривелла ознакомился с ходом строительных работ на футбольном стадионе "Динамо" и выразил пожелание, чтобы в матче открытия арены сыграли московское "Динамо" и какой- либо клуб из его города. Об этом говорится в пресс-релизе проекта "ВТБ Арена парк".

Первый тестовый матч на стадионе "Динамо" планируется провести 22 октября 2017 года - в день рождения знаменитого динамовского вратаря Льва Яшина. А официальное открытие арены намечено на середину 2018 года.

"Было бы прекрасно, если бы в матче открытия стадиона в 2018 году соперником хозяев поля динамовцев стал бы какой-либо из великих клубов Рио - "Фламенго", "Флуминенсе", "Васко да Гама" или мой любимый "Ботафого", - сказал мэр Рио-де-Жанейро.

Футбольный стадион "Динамо", вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с "ВТБ Ареной" - дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты.

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Стадион "Динамо" может открыться раньше запланированного срока

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