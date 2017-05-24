Портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018 выпустил вторую серию проекта "Город героя"

Welcome2018.com/Youtube

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года Welcome2018.com выпустил вторую серию проекта "Город героя" про Сочи, главным героем которой стал двукратный олимпийский чемпион по бобслею Алексей Воевода.

Первым героем проекта стал бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, который рассказал зрителям о своем родном городе Казани.

В рамках проекта представлена серия видеороликов с участием популярных людей из мира искусства, науки, спорта и шоу-бизнеса, которые расскажут об истории городов - организаторов чемпионата мира, поделятся личными воспоминаниями, а также посоветуют интересные туристические места и объекты. Ролики будут публиковаться на официальных каналах портала Welcome2018 в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и Youtube.

Welcome2018.com - информационно-сервисный портал, способствующий привлечению туристов в города - организаторы Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира по футболу - 2018. Welcome2018.com предоставляет болельщикам справочную информацию и сервисы для организации поездки и комфортного пребывания в стране, а также открывает для гостей этих турниров новую Россию с ее богатой культурой, спортивными рекордами, амбициозной историей, завораживающей природой и развитой инфраструктурой. Портал создан при поддержке оргкомитета турнира "Россия-2018" и Министерства спорта РФ.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018