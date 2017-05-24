Шляхтин: вылет "Крыльев Советов" из Российской футбольной премьер-лиги стал шоком

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Причины вылета самарских "Крыльев Советов" из Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) непонятны, итог выступления команды в сезоне стал шоком. Об этом ТАСС заявил министр спорта Самарской области, председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.

"Крылья Советов" заняли предпоследнее 15-е место в чемпионате РФПЛ сезона-2016/17 и покинули элитный дивизион.

"Наш вылет - это шок. Самара - футбольный город, Самарская область - футбольный регион. Мне непонятно, почему так произошло. Выводы будут сделаны, и они будут достаточно аргументированными", - сказал Шляхтин.

"Будем работать, мы все это уже проходили. Я уже занимался возвратом клуба", - отметил собеседник ТАСС. "Крылья Советов" вылетали из РФПЛ по итогам сезона-2013/14 и вернулись в элиту через год.

Команда начинала сезон под руководством бельгийского специалиста Франка Веркаутерена. В начале ноября "Крылья Советов" возглавил белорус Вадим Скрипченко.

На вопрос, останется ли Скрипченко главным тренером команды, Шляхтин ответил: "Мы анализируем произошедшее, тренер принял команду в непростое время. Уволить - это проще всего".