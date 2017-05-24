Бьорндален и Фуркад могут провести совместный сбор для подготовки к олимпийскому сезону

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален и двукратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад могут провести совместный сбор в рамках подготовки к олимпийскому сезону. Об этом заявил Бьорндален, слова которого приводит норвежский телеканал NRK.
Ранее сообщалось, что Фуркад пригласил норвежского биатлониста поработать вместе. На данный момент спортсмены обсуждают, когда им было бы удобнее организовать сбор.
"Мы ведем с ним диалог об этом, но это должно подходить обоим, неплохо было бы встретиться летом, - заявил Бьорндален. - Сложно договориться по щелчку, но мы стараемся найти решение. Надеюсь, что это произойдет в течение лета".
"Фуркад - лучший лыжник в биатлоне. Для меня было бы очень познавательно поработать с ним. Чему он может научиться у меня? Спросите его об этом, но, наверное, есть несколько вещей, которые его интересуют", - с улыбкой добавил норвежец.
В прошедшем сезоне Фуркад в шестой раз подряд выиграл Кубок мира, одержав 13 побед в одном сезоне, что является рекордом. Ранее рекорд принадлежал Бьорндалену (12 побед). Норвежец также шесть раз становился обладателем Кубка мира.