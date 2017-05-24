Юные ставропольские футболисты бесплатно посетят игры ЧМ-2018

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СТАВРОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Воспитанники ставропольских ДЮСШ по футболу бесплатно посетят игры чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров во время ежегодного послания.
"В городах Кавказских Минеральных Вод строятся 5 тренировочных площадок чемпионата мира по футболу. В дальнейшем эти площадки будут использовать футбольные ДЮСШ, но до этого юные ставропольцы должны получить возможность посетить бесплатно матчи чемпионата мира на ближайшей для нас арене - в Ростове-на-Дону", - сказал он.
Губернатор края поручил региональному правительству проработать возможность финансирования поездки детей на игры турнира, а также уточнить, сколько ребят смогут увидеть игры своих спортивных кумиров.
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