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Мутко допустил, что клубы РФПЛ будут поощряться за включение в заявку доморощенных игроков

Спорт
24 мая, 12:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Во вторник в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта глава Краснодарского края выступил с предложением провести "стопроцентное импортозамещение" в российском футболе

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Существует вероятность, что клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) будут поощряться за включение в заявку на матчи доморощенных игроков. Об этом ТАСС рассказал вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Во вторник в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с предложением провести "стопроцентное импортозамещение" в российском футболе. В апреле РФС утвердил "Стратегию развития российского футбола до 2030 года", в которой, в частности, говорится, что для оздоровления рынка труда профессиональных футболистов к 2030 году нужно ввести требование для клубов РФПЛ по обязательному включению в заявку четырех игроков из собственной академии и четырех игроков из национальной системы подготовки.

"Мы приняли стратегию развития футбола. Пока никаких серьезных изменений не будет, единственное - в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) клубы будут должны иметь в заявке не менее пяти молодых доморощенных игроков, таким образом мы попробуем омолодить ФНЛ. А что касается премьер-лиги, то не исключаю, что (в регламенте) появятся записи о поощрении за включение в заявку доморощенных игроков", - сказал Мутко.

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