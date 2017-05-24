Мутко допустил, что клубы РФПЛ будут поощряться за включение в заявку доморощенных игроков

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Существует вероятность, что клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) будут поощряться за включение в заявку на матчи доморощенных игроков. Об этом ТАСС рассказал вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Во вторник в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с предложением провести "стопроцентное импортозамещение" в российском футболе. В апреле РФС утвердил "Стратегию развития российского футбола до 2030 года", в которой, в частности, говорится, что для оздоровления рынка труда профессиональных футболистов к 2030 году нужно ввести требование для клубов РФПЛ по обязательному включению в заявку четырех игроков из собственной академии и четырех игроков из национальной системы подготовки.

"Мы приняли стратегию развития футбола. Пока никаких серьезных изменений не будет, единственное - в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) клубы будут должны иметь в заявке не менее пяти молодых доморощенных игроков, таким образом мы попробуем омолодить ФНЛ. А что касается премьер-лиги, то не исключаю, что (в регламенте) появятся записи о поощрении за включение в заявку доморощенных игроков", - сказал Мутко.