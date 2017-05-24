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UCI дисквалифицировал российскую велогонщицу Антошину на четыре года за допинг

Спорт
24 мая, 12:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС
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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) дисквалифицировал российскую велогонщицу Татьяну Антошину на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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