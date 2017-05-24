Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Арбитр матча "Ротор-Волгоград" - "Армавир" избежал дисциплинарного наказания

Спорт
24 мая, 12:52 дата обновления: 24 мая, 13:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Комиссия признала, что, в соответствии с видеофрагментом телевизионной картинки волгоградского телевидения, судья Смирнов не оказывал на игрока "Армавира" физического воздействия

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Дисциплинарная комиссия судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) не стала применять санкции по отношению к арбитру Сергею Смирнову, который обслуживал матч чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между "Ротором-Волгоград" и "Армавиром". Об этом ТАСС сообщил председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

Игра состоялась в Волгограде 30 апреля и завершилась победой "Армавира" со счетом 2:1, на 72-й минуте Смирнов удалил с поля нападающего гостей Андрея Мязина. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС наказал форварда полугодичной дисквалификацией, поскольку счел, что Мязин боднул рефери головой. "Армавир" же утверждает, что Смирнов толкнул игрока плечом в грудь. После подачи "Армавиром" апелляции дисквалификация Мязина была сокращена до шести матчей.

"Комиссия признала, что, в соответствии с видеофрагментом телевизионной картинки волгоградского телевидения, в данном эпизоде судья Смирнов не оказывал на игрока "Армавира" физического воздействия, уклонившись в сторону и повернувшись плечом с целью защиты от напора резко двигавшегося в его сторону футболиста. На основании этого комиссия пришла к решению не применять по отношению к Смирнову дисциплинарных санкций", - сказал Бутенко.

По словам Бутенко, комиссия рассматривала две видеозаписи, одна была предоставлена "Армавиром", а другая - волгоградским телевидением. "Специфика видеоматериала, предоставленного клубом, качественно отличается от того, который был предоставлен телевидением. В результате за основу была взята официальная телевизионная версия, на которой видно, что судья не позволяет себе провокационных действий и физического воздействия против игрока, который направляется в его сторону", - отметил глава судейского комитета РФС.

Бутенко сообщил, что Смирнову рекомендовано несколько иначе действовать в подобных ситуациях с точки зрения методики. "Ему не стоило идти по направлению к игроку, а нужно было остановиться и дождаться его, тогда, возможно, ситуация выглядела бы и протекала по-иному. В подобных ситуациях больше мудрости и умения все же должен проявлять судья, а не игрок", - сказал он.

"А что касается решений Смирнова по ходу матча, то это уже прерогатива Контрольно-квалификационной комиссии, о них я рассказывать не имею права", - добавил Бутенко.

Смотрите также

"Армавир" продолжит добиваться пожизненной дисквалификации судьи Смирнова

Апелляционный комитет РФС отменил полугодичную дисквалификацию игрока "Армавира"

Президент "Армавира": судью Смирнова нужно пожизненно дисквалифицировать за удар Мязина

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеист сборной России Владислав Гавриков
7
С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМ
Сборная Швеции по хоккею
22
Сборная Швеции в 10-й раз завоевала золото чемпионата мира по хоккею
Хоккеисты сборной России
20
Сборная России по хоккею завоевала бронзу чемпионата мира
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
2
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
3
Умер внук Сталина режиссер Александр Бурдонский
4
В Николаеве горит судно ВМС Украины
5
В Госдуму внесли законопроект о регулировании работы мессенджеров
6
Треть исследованного Роскачеством кваса оказалась газировкой
7
Госдума отменила открепительные удостоверения на выборах
Темы дня
Загрузка...
Реклама