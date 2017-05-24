Арбитр матча "Ротор-Волгоград" - "Армавир" избежал дисциплинарного наказания

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Дисциплинарная комиссия судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) не стала применять санкции по отношению к арбитру Сергею Смирнову, который обслуживал матч чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между "Ротором-Волгоград" и "Армавиром". Об этом ТАСС сообщил председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

Игра состоялась в Волгограде 30 апреля и завершилась победой "Армавира" со счетом 2:1, на 72-й минуте Смирнов удалил с поля нападающего гостей Андрея Мязина. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС наказал форварда полугодичной дисквалификацией, поскольку счел, что Мязин боднул рефери головой. "Армавир" же утверждает, что Смирнов толкнул игрока плечом в грудь. После подачи "Армавиром" апелляции дисквалификация Мязина была сокращена до шести матчей.

"Комиссия признала, что, в соответствии с видеофрагментом телевизионной картинки волгоградского телевидения, в данном эпизоде судья Смирнов не оказывал на игрока "Армавира" физического воздействия, уклонившись в сторону и повернувшись плечом с целью защиты от напора резко двигавшегося в его сторону футболиста. На основании этого комиссия пришла к решению не применять по отношению к Смирнову дисциплинарных санкций", - сказал Бутенко.

По словам Бутенко, комиссия рассматривала две видеозаписи, одна была предоставлена "Армавиром", а другая - волгоградским телевидением. "Специфика видеоматериала, предоставленного клубом, качественно отличается от того, который был предоставлен телевидением. В результате за основу была взята официальная телевизионная версия, на которой видно, что судья не позволяет себе провокационных действий и физического воздействия против игрока, который направляется в его сторону", - отметил глава судейского комитета РФС.

Бутенко сообщил, что Смирнову рекомендовано несколько иначе действовать в подобных ситуациях с точки зрения методики. "Ему не стоило идти по направлению к игроку, а нужно было остановиться и дождаться его, тогда, возможно, ситуация выглядела бы и протекала по-иному. В подобных ситуациях больше мудрости и умения все же должен проявлять судья, а не игрок", - сказал он.

"А что касается решений Смирнова по ходу матча, то это уже прерогатива Контрольно-квалификационной комиссии, о них я рассказывать не имею права", - добавил Бутенко.