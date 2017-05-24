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Самый дешевый абонемент на матчи "Спартака" в сезоне-2017/18 стоит 5525 рублей

Спорт
24 мая, 13:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Такая цена на абонемент действует для владельцев абонементов в сезоне-2016/17

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Стоимость самого дешевого абонемента на домашние матчи московского футбольного клуба "Спартак" на сезон-2017/18 составляет 5 тысяч 525 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Такая цена на абонемент действует для владельцев абонементов в сезоне-2016/17. Для новых клиентов цена самого доступного абонемента составит 6 тысяч 175 рублей. Цена самого дорогого абонемента, куда входит ресторанное питание и право въезда на территорию, составит 169 тысяч 150 рублей (для действующих владельцев) или 189 тысяч 150 рублей (для новых клиентов).

Абонемент на сезоне-2017/18 позволит посетить все домашние матчи "Спартака" в чемпионате России, а также домашние матчи Кубка России до стадии 1/8 финала.

Первый этап продажи, для владельцев абонементов сезона-2016/17, стартовал в среду и продлится до 12 июня. С 13 по 18 июня возможность приобретения получат обладатели карты болельщика и банковской карты болельщика, а с 19 июня по 22 июля абонементы поступят в свободную продажу. На первых трех этапах распространение будет осуществлять только онлайн. На заключительном этапе, с 6 по 22 июля, абонементы можно будет приобрести в кассах стадиона "Открытие-Арена".

"Спартак" стал чемпионом России сезона-2016/17. Московский клуб одержал победу в чемпионате впервые с 2001 года.

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