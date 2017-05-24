Есмантович: ХК ЦСКА пока не согласовал срок контракта с новым главным тренером Никитиным

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА пока не согласовал срок контракта с новым главным тренером команды Игорем Никитиным. Об этом ТАСС сообщил президент ЦСКА Игорь Есмантович.

ЦСКА оставался без главного тренера с 23 марта текущего года, когда был расторгнут контракт с Дмитрием Квартальновым. В среду московский клуб объявил о том, что 44-летний Никитин возглавил команду.

На вопрос о том, на какой срок рассчитан контракт Никитина с клубом, Есмантович ответил: "Эту информацию я еще должен до конца "дорулить". Не пытайте пока меня. Тренерский штаб команды формируется".

Никитин начал тренерскую карьеру в 2008 году в омском "Авангарде", где в течение короткого периода также исполнял обязанности главного тренера клуба. В системе ЦСКА специалист работает с 2014 года. Также с 2013 года Никитин работает в тренерском штабе сборной России.