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Сборная Новой Зеландии по регби удостоена премии принцессы Астурийской в области спорта

Спорт
24 мая, 13:31 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

Данная награда является самой престижной в Испании

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МАДРИД, 24 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Сборная Новой Зеландии по регби стала лауреатом престижной испанской премии принцессы Астурийской в спортивной категории. Такое решение вынесло в среду жюри премии.

По их мнению, новозеландская сборная, известная, как All Blacks ("Олл блэкс" - "Полностью черные"), "превратилась в икону данного вида спорта". Она также является примером интеграции, "которая передает сообщение единства, дружбы, солидарности и спортивного мастерства", считают судьи.

В 2016 году награду в этой категории получил испанский триатлонист Франсиско Хавьер Гомес Нойя.

Премия принцессы Астурийской вручается в восьми номинациях: в области искусств, международной кооперации, коммуникаций и гуманитарных наук, литературы, за заслуги в области социальных наук, в спортивной категории, по техническим и научным исследованиям, а также в категории мир.

Данная награда является самой престижной в Испании, она вручается ежегодно с 1980 года. До 2014 года премия носила имя принца Астурийского, но после восхождения на трон короля Филиппа VI этот титул перешел к его дочери Леонор. Церемония награждения лауреатов состоится в октябре в испанском городе Овьедо (автономная область Астурия). Кроме самой награды в виде статуэтки, лауреатам полагается €50 тыс..

В разные годы награды были удостоены и российские граждане, в том числе Майя Плисецкая, Мстислав Ростропович и другие.

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