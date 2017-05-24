Сборная Новой Зеландии по регби удостоена премии принцессы Астурийской в области спорта

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МАДРИД, 24 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Сборная Новой Зеландии по регби стала лауреатом престижной испанской премии принцессы Астурийской в спортивной категории. Такое решение вынесло в среду жюри премии.
По их мнению, новозеландская сборная, известная, как All Blacks ("Олл блэкс" - "Полностью черные"), "превратилась в икону данного вида спорта". Она также является примером интеграции, "которая передает сообщение единства, дружбы, солидарности и спортивного мастерства", считают судьи.
В 2016 году награду в этой категории получил испанский триатлонист Франсиско Хавьер Гомес Нойя.
Премия принцессы Астурийской вручается в восьми номинациях: в области искусств, международной кооперации, коммуникаций и гуманитарных наук, литературы, за заслуги в области социальных наук, в спортивной категории, по техническим и научным исследованиям, а также в категории мир.
Данная награда является самой престижной в Испании, она вручается ежегодно с 1980 года. До 2014 года премия носила имя принца Астурийского, но после восхождения на трон короля Филиппа VI этот титул перешел к его дочери Леонор. Церемония награждения лауреатов состоится в октябре в испанском городе Овьедо (автономная область Астурия). Кроме самой награды в виде статуэтки, лауреатам полагается €50 тыс..
В разные годы награды были удостоены и российские граждане, в том числе Майя Плисецкая, Мстислав Ростропович и другие.