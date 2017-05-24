Группа российских болельщиков поддержит "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы

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СТОКГОЛЬМ, 24 мая. /Спец. корр. ТАСС Руслан Алиев/. Не успел Стокгольм отпраздновать победу шведов на чемпионате мира по хоккею, как центр города сменил желтый окрас (цвета сборной Швеции) на красный, который преимущественно используют участники финала Лиги Европы по футболу - голландский "Аякс" и английский "Манчестер Юнайтед".
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предоставил клубам по 10 тысяч билетов для своих фанатов, которые были раскуплены за день-два. Ряд фанатов "Аякса" жаловались, что даже не все владельцы сезонных абонементов, которые имели право приоритетной покупки, смогли приобрести билеты. Несмотря на это, они прибыли в Стокгольм, чтобы быть ближе к команде.
Однако наиболее заметными в шведской столице все же были болельщики МЮ. Из Англии прилетела внушительная армия поклонников, основная часть которой прибыла в шведскую столицу за день до финала. Аэропорт Стокгольма Арланда только во вторник после полудня в течение получаса принял пять рейсов из Манчестера. Немалая группа фанатов английского клуба прибыла в Стокгольм и из других стран, в частности из России.
"На этот раз от Moscow Reds (официального фан-клуба МЮ в России - прим ТАСС) отправятся на игру команды не так много человек, поскольку в первую очередь клуб обеспечил билетами болельщиков с наибольшим количеством посещений выездных матчей, - рассказал ТАСС член фан-клуба, главный редактор сайта Manutd.ru Дмитрий Коськин. - А у нас не так много людей, которые постелили более двух матчей Лиги Европы в нынешнем сезоне. Я не располагаю всем объемом данных, но, по моим сведениям, на финале будет меньше десяти человек".
В данном случае речь идет только о членах фан-клуба, остальные российские болельщики "Манчестер Юнайтед" приобрели билеты через УЕФА, который еще до определения пары финалистов выпустил в продажу порядка 17 тысяч билетов.
Особое внимание в Стокгольме уделяется безопасности. Произошедший во вторник теракт в Манчестере сделал эту тему основной в преддверии финала Лиги Европы. В результате "Манчестер" отказался от предматчевой пресс-конференции, а УЕФА заметно урезал церемонию открытия.
Однако в полиции Стокгольма заверили ТАСС, что обеспечивают безопасность в соответствии с ранее заготовленным планом, в который не намерены вносить изменения из-за произошедшего в Манчестере. При этом в полиции посоветовали болельщикам приходить на матч заранее, где-то за 1,5-2 часа до игры. В противном случае они рискуют не попасть к началу матча из-за серьезных мер безопасности.
В то же время в самом Стокгольме серьезные меры безопасности были заметны только на острове Стадхольмен, который известен не только Королевским дворцом и другими достопримечательностями, но и барами, как магнит притягивающих футбольных болельщиков, особенно английских. Полицейские в буквальном смысле окружали питейные заведения, чтобы не допустить привычных стычек с участием английских фанатов. И своей цели добились - вторник выдался без серьезных происшествий.